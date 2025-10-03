На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

Комментатор Губерниев заявил, что ожидает победы ЦСКА в матче со «Спартаком»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Губерниев отметил, что ЦСКА выглядит сильной командой и является фаворитом встречи. По его мнению, «Спартак» находится в сложной ситуации, особенно учитывая дисквалификацию главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы — фавориты. Тем будет интереснее, «Спартак» будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает. Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера», — прокомментировал ситуацию Губерниев.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в воскресенье на стадионе ЦСКА. Перед встречей армейцы возглавляют турнирную таблицу с 21 очком, тогда как «Спартак» с 18 очками занимает пятую позицию. Губерниев также обратил внимание, что в последних дерби между этими командами часто возникали острые моменты и нарушения правил. По его словам, если команды не покажут качественный футбол, высока вероятность повторения подобных ситуаций.

Ранее игрок ЦСКА Дивеев заявил о необходимости более низкого рейтинга «Спартака» в каждом сезоне.

