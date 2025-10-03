Футболист ЦСКА: в каждом сезоне «Спартак» должен быть ниже нас

Игрок ЦСКА Дивеев: надо, чтобы в каждом сезоне «Спартак» был ниже нас

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», заявив, что красно-белые в каждом сезоне должны быть ниже армейцев, передает Sport24.

«От дерби со «Спартаком» жду победы ЦСКА. Я уже шесть лет в ЦСКА, и каждый сезон должен быть таким, чтобы «Спартак» был ниже. Тогда можно сказать, что на 50% задача выполнена», — сказал Дивеев.

ЦСКА в 10 туре обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный мяч на 95-й минуте забил Игорь Дивеев. После армейцы в рамках Кубка встретились с «Локомотивом» и победили в серии пенальти — 0:0 (4:2). «Спартак», в свою очередь, в чемпионате и в Кубке победил «Пари НН» — 3:0 и 2:1.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 16:30 по столичному времени.

