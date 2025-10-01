На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» вырвал победу в компенсированное время в матче Кубка России

«Спартак» одержал выездную победу над «Пари НН» в матче Кубка России
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» в драматичном стиле одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Как сообщает «Чемпионат», встреча на стадионе «Совкомбанк Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые добыли решающий гол уже в добавленное время.

Игра началась с голевого момента уже на 14-й минуте: Хуан Босельи поразил ворота «Спартака», однако после судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном отменила взятие ворот. Было зафиксировано нарушение в штрафной площади хозяев в начале атаки, и гостям назначили пенальти. Точный удар с одиннадцатиметровой отметки исполнил Ливай Гарсия. Однако нижегородцы не сдались и вскоре сравняли счет: на 28-й минуте тот же Босельи эффектно реализовал штрафной удар.

Кульминация матча пришлась на его концовку. На 83-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича. Используя численное преимущество, «Спартак» провел решающую атаку: на второй добавленной минуте Жедсон Фернандеш установил окончательный счет в игре – 2:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф турнира по Пути РПЛ. «Пари Нижний Новгород» с тремя очками занимает третью позицию в группе

Ранее молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала»

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
