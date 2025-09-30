На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля

УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Трампа
true
true
true
close
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана президента США Дональда Трампа, передает Sky News.

«Сейчас среди лидеров европейского футбола существует мнение, что введение спортивных санкций против Израиля в разгар мирных переговоров будет неправильным шагом», — утверждает издание.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее стало известно, как именно УЕФА хочет отстранить Израиль.

