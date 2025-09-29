На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Балтике» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Тренер «Балтики» Талалаев объяснил поражение от ЦСКА слабым вторым таймом
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда не смогла во втором тайме показать тот футбол, на который рассчитывала. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Во втором тайме мы играли похуже — мы прятали, старались спрятать игроков на желтых карточках, но не смогли. Гассаму готовили на замену Андраде, но не успели. По первому тайму — Петров и Титков обостряли своими передачами, но конкретики не было. Главное, что не получилось сегодня — быстрые отрывы форвардов, вот они у нас немного не получались, — заявил Талалаев.

Игра ЦСКА — «Балтика» прошла 28 сентября завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

Футбол. Чемпионат России
