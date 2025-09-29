В «Спартаке» рассказали, как разгромили «Пари НН»

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что в этом матче команда попробовала сыграть немного по иной тактике. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Зобнин выполнял функцию «шестерки», Барко и Жедсон вышли как «восьмерки». Каждый играл персонально по соперникам. Перед игрой решили, что Дмитриев выйдет в роли левого защитника. Повторится ли этот эксперимент еще раз? Будем смотреть, все зависит от каждой конкретной игры», — заявил Сакич.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

