Российский тренер назвал клуб, который можно назвать народной командой

Тренер Билялетдинов заявил, что «Локомотив» является народной командой
Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» перехватывает звание народной команды у столичного «Спартака» из-за того, что за «железнодорожников» играет мало иностранцев, передает Legalbet.

«Если опираться на статистику, то «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака». Это новая народная команда. Они ещё и большое количество своих игроков отдали другим клубам», — сказал Билялетдинов.

«Локомотив» не может выиграть в Российской премьер-лиги (РПЛ) уже пять матчей кряду, во всех сыграв вничью. С 17 очками после девяти туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице.

В эти минуты «Локомотив» проводит домашний матч РПЛ против казанского «Рубина». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее знаменитый футболист объяснил неудачи «Локомотива».

