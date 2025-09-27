Сменившая гражданство Касаткина разгромно проиграла 81-й ракетке мира

20-я ракетка мира Дарья Касаткина, сменившая российское спортивное гражданство на австралийское, разгромно проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Спортсменка уступила представительнице Великобритании Сонай Картал, которая занимает 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, которая продолжалась 1 час 5 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 0:6.

Касаткина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Картал один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее теннисист Даниил Медведев объяснил свои срывы на корте.