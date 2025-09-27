На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сменившая гражданство Касаткина разгромно проиграла 81-й ракетке мира

Представляющая Австралию Касаткина проиграла на турнире WTA-1000 в Пекине
true
true
true
close
IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press

20-я ракетка мира Дарья Касаткина, сменившая российское спортивное гражданство на австралийское, разгромно проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Спортсменка уступила представительнице Великобритании Сонай Картал, которая занимает 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, которая продолжалась 1 час 5 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 0:6.

Касаткина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Картал один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

О решении экс-россиянки Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее теннисист Даниил Медведев объяснил свои срывы на корте.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами