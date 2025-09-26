Легенда «Спартака» о проблемах российского футбола: приезжают какие-то левые иностранцы

Экс-игрок «Спартака» Ловчев: к нам приезжают иностранцы, ничего не дающие нам

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что исключение из еврокубков является главной проблемой российского футбола, передает Sport24.

«Сегодня главная проблема российского футбола — неучастие в еврокубках. Участи в международных матчах это и стимул, и повышение мастерства по большому счету», — сказал Ловчев.

Также Ловчев отметил, что не очень много молодых ребят появляется, которым должны давать шанс.

«Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего нам не дают», — добавил он.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

