На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Первый в России»: Карпина сравнили с Гвардиолой

Тренер Кафанов: Карпин ставит игру «Динамо» в атакующем стиле, зрелищную
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что наставник московского «Динамо» Валерий Карпин с каждым годом становится только сильнее и прогрессирует в своей работе. Его слова приводит Legalbet.

«Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам. Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с [Хосепом] Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала», — заявил он.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года.

21 сентября «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1. Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте. В десятом туре РПЛ московский клуб сразится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 18:00 по московскому времени.

Ранее чемпион России в составе «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами