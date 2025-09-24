«Первый в России»: Карпина сравнили с Гвардиолой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что наставник московского «Динамо» Валерий Карпин с каждым годом становится только сильнее и прогрессирует в своей работе. Его слова приводит Legalbet.

«Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам. Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с [Хосепом] Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала», — заявил он.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года.

21 сентября «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1. Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте. В десятом туре РПЛ московский клуб сразится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 18:00 по московскому времени.

Ранее чемпион России в составе «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо».