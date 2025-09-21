Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо»

Футболист Глушаков: у Карпина в «Динамо» все впереди

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков уверен в том, что у Валерия Карпина все получится на посту главного тренера столичного «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не все получается, потому что он мало работает. Думаю, у него все впереди, и все будет нормально», — сказал Глушаков.

21 сентября «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1.

Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 12 очков, «Оренбург» идет на 13 строчке, имея в активе семь баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (19).

