На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, получится ли у Карпина в «Динамо»

Футболист Глушаков: у Карпина в «Динамо» все впереди
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков уверен в том, что у Валерия Карпина все получится на посту главного тренера столичного «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не все получается, потому что он мало работает. Думаю, у него все впереди, и все будет нормально», — сказал Глушаков.

21 сентября «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 3:1.

Эль-Мехди Маухуб отличился на 57-й минуте. Максим Осипенко сделал счет 2:0, реализовав пенальти. В самом конце поединка Ульви Бабаев довел счет до разгрома, но Максим Савельев сразу один мяч отыграл.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 12 очков, «Оренбург» идет на 13 строчке, имея в активе семь баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (19).

Ранее легенда «Спартака» одной фразой оценил работу Карпина в «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами