Президент ЦСКА: Россию старательно «выпиливают» из европейского пространства

Президент ЦСКА Ватутин не ждет, что клуб вернется в Евролигу
ЦСКА

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что не видит рассчитывать на то, что Россию вернут на европейские турниры, передает «Матч ТВ».

«Россию старательно «выпиливают» из европейского пространства. Нет никакого смысла рассчитывать, что баскетбол станет исключением. Надо жить настоящим и развивать свою лигу», — сказал Ватутин.

Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сербский клуб наказали за акцию в поддержку России.

