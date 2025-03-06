Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербский клуб наказали за акцию в поддержку России

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за акцию в поддержку России
close
Darko Vojinovic/AP

Руководство Евролиги приняло решение оштрафовать сербскую «Црвену Звезду» за то, что фанаты клуба исполнили музыкальную композицию «Катюша» на матче регулярного чемпионата против литовского «Жальгириса», передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Встреча завершилась со счетом 86:80 в пользу «Жальгириса».

Также Фанаты сербского клуба развернули полотно с российским триколором по периметру трибун нижнего яруса, заполнив верхний ярус цветами своего флага перед началом игры во время выхода команд на паркет.

Евролига в марте 2022 года отстранила российские клубы от участия в турнире. Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

Ранее сообщалось о том, что В «Црвене Звезде» не планируют оправдываться за акцию в поддержку России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами