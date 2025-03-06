Сербский клуб наказали за акцию в поддержку России

Руководство Евролиги приняло решение оштрафовать сербскую «Црвену Звезду» за то, что фанаты клуба исполнили музыкальную композицию «Катюша» на матче регулярного чемпионата против литовского «Жальгириса», передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Встреча завершилась со счетом 86:80 в пользу «Жальгириса».

Также Фанаты сербского клуба развернули полотно с российским триколором по периметру трибун нижнего яруса, заполнив верхний ярус цветами своего флага перед началом игры во время выхода команд на паркет.

Евролига в марте 2022 года отстранила российские клубы от участия в турнире. Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

Ранее сообщалось о том, что В «Црвене Звезде» не планируют оправдываться за акцию в поддержку России.