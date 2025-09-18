«Он лучший»: Акинфеев поддержал вратаря ЦСКА, не забившего пенальти

Основной вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале поддержал голкипера команды Владислава Торопа, который не сумел забить пенальти в послематчевой серии противостояния с калининградской «Балтикой» в Кубке России.

«Тяжелый матч и еще более тяжелая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!). На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь – Славка сегодня лучший. Спасибо за вашу поддержку сегодня. Полный стадион – это всегда счастье. Идем дальше!» — написал он.

Основное время матча, который прошел в Москве, завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти дело дошло до ударов вратарей, и Тороп не сумел реализовать свою попытку. В итоге ЦСКА проиграл по пенальти — 9:10.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд, до этого армейцы проиграли «Ростову» в чемпионате России.

Команды встречались в третьем круге, матч которого прошел в Калининграде, и победа досталась армейскому клубу со счетом 2:1. Команды выступают в группе D. ЦСКА по ходу группового раунда обыграл московский «Локомотив» и потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в серии послематчевых пенальти. «Балтика» проиграла три матча из трех — и армейцам, и «Локомотиву», и «Акрону».

В пятом туре группового этапа Кубка России армейцы сразятся с «железнодорожниками» на выезде 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Калининградский клуб проведет в тот же день домашний матч с «Акроном», встреча начнется также в 20:30 мск.

