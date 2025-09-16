На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поднимаюсь по лестнице и задыхаюсь»: легендарный Усэйн Болт о проблемах со здоровьем

Усэйн Болт рассказал, что задыхается при подъеме по лестнице
close
Reuters

Многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Усэйн Болт признался, что после полученной в 2024 году серьезной травмы находится в плохой форме. Его слова приводит The Guardian.

«В основном я тренируюсь в спортзале. Я не большой фанат, но думаю, что теперь, когда я давно не бегал, мне нужно начать бегать по-настоящему. Потому что, когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь», — поделился он.

Атлет в июне 2024 года порвал ахиллово сухожилие правой ноги во время благотворительного футбольного матча в Лондоне.

Болт — легкоатлет, который специализировался в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений он установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

Ямаец является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).

Ранее жена украинского футболиста поверила в фейк о «приказе Путина».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами