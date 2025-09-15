Легенда «Зенита»: футболисты «Зенита» не играют в тот футбол, к которому привыкли болельщики

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев заявил, что команда не играют в тот футбол, к которому привыкли болельщики, передает «Чемпионат».

«Надо сделать выводы и что-то перестроить. Что здесь сложного? Безусловно, все игроки никуда не делись, просто, к сожалению, не играют в тот футбол, который привыкли видеть болельщики», — сказал Канищев.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет