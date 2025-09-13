Гол Дзюбы не спас «Акрон» от проигрыша «Краснодару»

«Краснодар» одержал победу над «Акроном» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «быки»: на 14-й минуте гол оформил Виктор Са с передачи Сергея Петрова. «Акрон» сравнял благодаря голу Артема Дзюбы на 23-й минуте, форвард реализовал пенальти. Победный для «Краснодара» мяч забил Никита Кривцов на 76-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

На 88-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Диего Коста.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, в активе команды 19 очков. «Акрон» идет на 14-м месте в зоне стыковых матчей с шестью баллами.

В матче девятого тура национального первенства «Краснодар» дома примет петербургский «Зенит» 21 сентября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30. Тольяттинский клуб на своем поле сыграет с казанским «Рубином» на день раньше, начало матча — 16:45 по московскому времени.

