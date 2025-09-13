13 сентября 2025, 19:30
Спорт
Дзюба сражается с чемпионами России: «Краснодар» принимает «Акрон». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
Действующий чемпион России «Краснодар» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон» во главе с Артемом Дзюбой в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 8-й тур
13 сентября 19:30
Краснодар
19:10
Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.
19:05
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.
19:00
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Краснодар» сегодня сыграет с тольяттинским «Акроном» на своем поле. Начало матча — в 19.30 мск.