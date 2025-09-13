На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба сражается с чемпионами России: «Краснодар» принимает «Акрон». LIVE

Футбол. РПЛ. 8 тур. «Краснодар» — «Акрон». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
Действующий чемпион России «Краснодар» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон» во главе с Артемом Дзюбой в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
13 сентября 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
19:10

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.

19:05

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.

19:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Краснодар» сегодня сыграет с тольяттинским «Акроном» на своем поле. Начало матча — в 19.30 мск.

