«Карпин знает, как противодействовать»: «Спартаку» предрекли трудный матч с «Динамо»

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал матч с «Динамо» непростым для «Спартака»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал московский «Спартак» фаворитом поединка восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо», но отметил, что красно-белые столкнутся с трудностями. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Конечно, «Динамо» может показать сопротивление. Им просто нужно сыграть плотнее и не дать развернуться в середине игрокам «Спартака». Карпин прекрасно знает, как противодействовать «красно-белым». Поэтому, не думаю, что матч будет для «Спартака» простой», — заявил он.

Поединок между «Динамо» и «Спартаком» состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на эту встречу назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на седьмой строчке, набрав 11 очков. «Динамо» идет на девятой позиции в РПЛ, имея в активе восемь очков.

Ранее ЦСКА продлил контракт с защитником сборной России.

Футбол. Чемпионат России
