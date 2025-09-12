На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА продлил контракт с защитником сборной России

Центральный защитник Игорь Дивеев останется армейцем до сезона-2028/29
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА продлил контракт с российским защитником Игорем Дивеевым. Информация об этом появилась на официальном сайте армейского клуба.

Новое рабочее соглашение будет действовать до конца сезона-2028/29.

Дивеев выступает за красно-синих с 2019 года, за это время он провел 192 матча, в которых забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. В составе ЦСКА защитник стал двукратным обладателем Кубка России и один раз завоевал Суперкубок России. 25-летний Дивеев является одним из вице-капитанов красно-синих, а также регулярно вызывается в сборную России.

В нынешнем сезоне Дивеев провел полностью семь матчей (шесть в Российской премьер-лиге (РПЛ), один в Кубке России) и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА после семи туров РПЛ набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблиц. В следующем матче 14 сентября красно-синие сыграют на выезде с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, где продолжит карьеру лидер московского «Локомотива»,

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
