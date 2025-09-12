На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец Шлеменко не сумел взять титул чемпиона, проиграв бой

Ковалев досрочно победил Шлеменко в реванше и стал чемпионом RCC
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Белорусский боец Владислав «Белаз» Ковалев победил россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 23 в Челябинске.

Ковалев в третьем раунде применил удушающий прием и заставил соперника сдаться. Он стал новым чемпионом RCC в среднем весе.

Белорусский боец одержал десятую победу в 11 боях ММА. Шлеменко потерпел 17-е поражение в 86 поединках.

Это второй бой бойцов. 31 мая 2025 года Шлеменко также Шлеменко проиграл Ковалеву — в главном бою турнира Russian Cagefighting Championship 22. Бой прошел в Екатеринбурге на УГМК-Арене и завершился победой Ковалева в трех раундах раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 28-29.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов. Он дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее вышедшего по УДО Ивана Емельяненко назвали неопасным для общества.

Летние виды спорта
