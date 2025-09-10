Вышедшего по УДО Емельяненко назвали неопасным для общества

Боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, больше не считается опасным для общества. Об этом в интервью РИА Новости заявил адвокат Сергей Карпеев.

«То обстоятельство, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, подтверждает то, что Емельяненко исправился и не представляет опасности для общества», — заявил адвокат.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Иван Емельяненко может вернуться в спорт.