На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КДК отказал «Краснодару» в отмене удаления Кордобы

Форвард «Краснодара» Кордоба дисквалифицирован на два матча
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отказать футбольному клубу «Краснодар» в отмене красной карточки нападающему команды Джону Кордобе, полученной во время матча 7 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1). Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Уточняется также, что на клуб налагается денежный штраф, а сам футболист получает дополнительное наказание.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать <...> Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для <...> Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения», — сказано в заявлении.

В текущем розыгрыше РПЛ действующий чемпион «Краснодар» набрал 16 очков после сами туров и возглавляет турнирную таблицу. Черно-зеленые опережают идущий вторым ЦСКА, а также «Локомотив» и «Балтику» на один балл.

Ранее РПЛ назвала лучшего тренера по итогам июля и августа.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами