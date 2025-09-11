КДК отказал «Краснодару» в отмене удаления Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отказать футбольному клубу «Краснодар» в отмене красной карточки нападающему команды Джону Кордобе, полученной во время матча 7 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:1). Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Уточняется также, что на клуб налагается денежный штраф, а сам футболист получает дополнительное наказание.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать <...> Джона Кордобу на два матча РПЛ, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч — условным исполнением спортивной санкции. Установить для <...> Кордобы испытательный срок три месяца с момента принятия данного решения», — сказано в заявлении.

В текущем розыгрыше РПЛ действующий чемпион «Краснодар» набрал 16 очков после сами туров и возглавляет турнирную таблицу. Черно-зеленые опережают идущий вторым ЦСКА, а также «Локомотив» и «Балтику» на один балл.

