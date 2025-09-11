На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Что ждет Голышева за допинг, неизвестно: слушания отложили

Хоккеист Голышев пообещал доказать свою невиновность в применении допинга
true
true
true
close
Алексей Колчин/РИА Новости

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев уверен, что сможет доказать свою невиновность в нарушении антидопингового законодательства. Он сообщил в Telegram-канале, что слушания в РУСАДА по его делу отложены.

«Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией», — написал хоккеист.

Ожидается, что заседание пройдет 25 сентября. Спортсмен констатировал, что разочарован неожиданной отсрочкой. Вместе с тем он подчеркнул, что самое главное для него – результат.

«Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» — заявил он.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что Голышев дисквалифицирован на два сезона. У спортсмена есть 20 дней на апелляцию. Известно, что проба, которая оказалась предположительно положительной, была взята после 600-й игры Голышева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга» 22 марта.

Ранее агент раскрыл, как допинг попал в организм Голышева.

Хоккей. КХЛ
