«Сто процентов»: агент раскрыл, как допинг попал в организм российского хоккеиста

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о положительной допинг-пробе капитана екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева и рассказал, как запрещенный препарат мог попасть в организм спортсмена. Его слова приводит Sport24.

«Пока сложно говорить о каких-то подробностях. Повреждение пробы? Вероятно, могло быть не только это, а еще много всего. Анатолий никогда не принимал запрещенных препаратов. 100% это связано с какими-то медицинскими особенностями его организма. Мы этим и занимаемся», — сказал Бабаев.

Известно, что проба, которая оказалась предположительно положительной, была взята после 600-й игры Голышева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга» 22 марта. При неблагоприятном для хоккеиста сценарии ему может грозить длительная дисквалификация.

Голышев, которому 30 лет, провел в сезоне-2024/25 за команду 59 матчей, забросил 14 шайб и отдал 24 голевые передачи.

«Автомобилист» уже завершил сезон. В первом раунде Кубка Гагарина команда в семи матчах проиграла казанскому «Ак Барсу».

Ранее в «Автомобилисте» сделали заявление по игроку, отстраненному за допинг.