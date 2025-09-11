Овечкин отдыхает, деньги капают: хоккеист заработал миллиарды за время отпуска

Овечкин за время отпуска заработал на рекламе более 3,3 млрд рублей

Российский хоккеист, лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за время отпуска в России мог заработать более 3,3 млрд рублей на рекламных контрактах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник утверждает, что в межсезонье Ови заключил порядка 10 соглашений с рядом российских компаний — от ставок на спорт до продуктов. Таким образом, его доход за отпуск получился примерно в три раза больше годовой зарплаты в «Вашингтоне», которая составляет около $9 млн.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам минувшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина стало 897 шайб в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкину подарили уникальный iPhone.