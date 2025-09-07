На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем эксклюзивного смартфона, сообщает «Советский спорт».

В своих соцсетях уникальный iPhone показала супруга хоккеиста — Анастасия Шубская. Телефон размещен в специальной коробке со встроенным экраном, на котором демонстрируется запись рекордного гола Овечкина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В рамках предсезонной подготовки «Вашингтон» проведет первый контрольный матч в ночь с 21 на 22 сентября по московскому времени против «Бостон Брюинз». Помимо этой игры, «Кэпиталз» проведут еще пять встреч: в ночь на 26 сентября (мск) против «Филадельфии Флайерз», 28 сентября – против «Нью-Джерси Дэвилз», в ночь на 1 октября – с «Коламбусом Блю Джекетс», на 3 октября – снова с «Бостоном» и на 5 октября – повторно с «Коламбусом».

Ранее «Барыс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
