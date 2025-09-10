Лимит на легионеров в России призвали не менять

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что ужесточение лимита на легионеров на данный момент неактуально. Его слова приводит «Советский спорт».
По его словам, российские клубы и так привозят в страну качественных иностранцев.
«Если лимит новый примут, то нужно спрашивать мнение клубов. На сегодняшний день в РПЛ уже приезжают качественные легионеры, их здесь хватает. Если будут привозить ещё более качественных, это уже другой вопрос: поедут ли они?» — заявил Точилин.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.
Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.
Ранее Валерию Карпину дали совет.