Лимит на легионеров в России призвали не менять

Тренер Точилин заявил, что текущий лимит на легионеров не стоит трогать

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что ужесточение лимита на легионеров на данный момент неактуально. Его слова приводит «Советский спорт».

По его словам, российские клубы и так привозят в страну качественных иностранцев.

«Если лимит новый примут, то нужно спрашивать мнение клубов. На сегодняшний день в РПЛ уже приезжают качественные легионеры, их здесь хватает. Если будут привозить ещё более качественных, это уже другой вопрос: поедут ли они?» — заявил Точилин.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

