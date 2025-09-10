На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вышедший по УДО Емельяненко может вернуться в спорт

Вышедший по УДО боец ММА Емельяненко может возобновить спортивную карьеру
Павел Кашаев/Global Look Press

Боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, может возобновить бойцовскую карьеру после досрочного выхода из места лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, это может случиться совсем скоро.

«Иван хотел бы возобновить спортивную карьеру», — заявил собеседник агентства.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее проигравшего дагестанцу бойца UFC назвали идиотом.

