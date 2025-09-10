Адвокат Тонкий: Смолова могут посадить в тюрьму за драку в «Кофемании»

Российский адвокат Евгений Тонкий в интервью URA.RU заявил, что футболист Федор Смолов может быть привлечен к уголовной ответственности за драку в «Кофемании», состоявшуюся в мае текущего года.

По его словам, существует вероятность, что суд примет решение в виде реального тюремного срока в отношении форварда.

«В случае, если примирение сторон не состоится, Федора Смолова может ожидать наказание за совершенное преступление вплоть до реального лишения свободы», — заявил Тонкий.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее была названа мера пресечения для Федора Смолова.