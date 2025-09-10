Названа мера пресечения для Смолова

Смолова отпустили под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе

Мера пресечения в виде обязательства о явке избрана в отношении Федора Смолова в рамках уголовного дела после драки в московском ресторане «Кофемания». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Также указано, что дело было возбуждено на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее адвокат заявил, что Смолову грозит условный срок за драку в «Кофемании».