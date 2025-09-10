На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я-то знаю правду»: Сафонов о своем уходе из «ПСЖ»

Вратарь Сафонов заявил, что его не трогали разговоры о его уходе из «ПСЖ»
Pauline Figuet/Global Look Press

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что его не задевали разговоры о его вероятном уходе из команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что это нервировало тех, кто читал (новости); может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду (улыбается)», — заявил он.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны». Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

Сафонов был вызван в национальную команду России на сентябрьский сбор и сыграл в матче с Катаром, пропустив один мяч (4:1 закончилась встреча).

Ранее Сафонов рассказал, чего ему не хватает во Франции.

Футбол. Чемпионат Франции
