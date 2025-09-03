На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемый в покушении на Трампа вызвал его на поединок

Арестованный за покушение на Трампа Рут пригласил его на партию в гольф
Valentyn Ogirenko/Reuters

Арестованный за покушение на президента США Дональда Трампа Райан Рут пригласил его на поединок в гольф. Об этом пишет New York Post.

Вызов Рута был зафиксирован в судебном документе. Мужчина предложил применить к нему высшую меру наказания в случае поражения, а в случае победы Трамп должен будет уступить ему свой пост.

Перед этим Рут просил суд «выдать» его КНР, Ирану, КНДР или ХАМАС в рамках обмена заключенными.

15 сентября Рута задержали в Уэст-Палм-Бич, когда он проник с оружием на территорию гольф-клуба, где в это время находился Дональд Трамп. Преступник приблизился на несколько сотен метров к экс-президенту, прежде чем его заметили сотрудники секретной службы. После того как злоумышленник попытался скрыться, по нему открыли огонь и задержали. В кустах, где укрывался мужчина, был обнаружен автомат АК-47.

В сентябре 2024 года Руту было предъявлено обвинение в покушении.

Ранее Трампа уличили в жульничестве в гольфе.

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
