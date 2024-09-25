Минюст США предъявил обвинение подозреваемому в покушении на Трампа Райну Уэсли Рауту. Об этом сообщает Associated Press.

В распоряжение следствия попала записка Раута, в которой он говорит о планируемом покушении. Обвинительное заключение было зачитано на судебном заседании 24 сентября. Суд постановил, что 58-летний Раут должен оставаться за решеткой из-за риска побега и представляемой им угрозы общественной безопасности.

До этого стало известно, что покушавшийся на Трампа Райан Раут хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Трамп оценил возможность поражения России на Украине.