Головин объяснил, почему сборная России разгромила Катар

Головин объяснил разгром сборной России Катара собранностью и самоотдачей
Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Матч ТВ» заявил, что доволен победой над Катаром в товарищеском матче.

По его словам, всегда приятно побеждать сильного соперника.

«Хороший матч. В первом тайме были лучше. Во втором расслабились немного, дали сопернику забить. Всегда приятно забивать. Но главное — победа. Батраков отдал пас, Кисляков забил. Молодцы. Итоги сборов? Доволен», — заявил Головин.

Встреча прошла в Дохе и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что сборная России продлила беспроигрышную серию до 19 игр.

