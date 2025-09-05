Определился лучший гонщик второй практики на Гран-при «Формулы-1» в Италии

Норрис из «Макларена» стал лучшим во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике на 16-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Италии в Монце.

Норрис проехал лучший из кругов за 1 минуту 19,878 секунды. Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (отставание — 0,083 секунды). На третьей позиции оказался испанец Карлос Сайнс из «Уильямс» (+0,096).

6 сентября состоятся третья практика и квалификация, а сама гонка пройдет 7 числа и стартует в 16:00 по московскому времени.

Норрис — вице-чемпион 2018 года в классе «Формула-2». С 2015 по 2017 годы он завоевал титулы в пяти разных первенствах, среди которых была Европейская «Формула-3». С 2019 года гонщик выступает за команду «Макларен» в «Формуле-1». Он — вице-чемпион мира (2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее бывший гонщик «Формулы-1» Тарсо Маркеш был арестован в Бразилии.