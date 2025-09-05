На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Определился лучший гонщик второй практики на Гран-при «Формулы-1» в Италии

Норрис из «Макларена» стал лучшим во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»
true
true
true
close
Jennifer Lorenzini/Reuters

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике на 16-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Италии в Монце.

Норрис проехал лучший из кругов за 1 минуту 19,878 секунды. Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (отставание — 0,083 секунды). На третьей позиции оказался испанец Карлос Сайнс из «Уильямс» (+0,096).

6 сентября состоятся третья практика и квалификация, а сама гонка пройдет 7 числа и стартует в 16:00 по московскому времени.

Норрис — вице-чемпион 2018 года в классе «Формула-2». С 2015 по 2017 годы он завоевал титулы в пяти разных первенствах, среди которых была Европейская «Формула-3». С 2019 года гонщик выступает за команду «Макларен» в «Формуле-1». Он — вице-чемпион мира (2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее бывший гонщик «Формулы-1» Тарсо Маркеш был арестован в Бразилии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами