На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший напарник чемпиона мира арестован в Бразилии

Бывший гонщик «Формулы-1» Маркеш арестован в Бразилии
true
true
true
close
Mark Thompso/Getty Images

Бывший пилот «Формулы-1» Тарсо Маркеш был взят под стражу в Бразилии. Об этом сообщает F1news.

По информации издания, гонщика арестовали за «незаконное владение автомобилем класса люкс». Он катался по Сан-Паулу за рулем Lamboghini Gallardo, при этом на машине не было номерных знаков.

Полиция остановила Маркеша, и в ходе обычный проверки документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Тарсо до сих пор не выплатил долг за этот автомобиль. Сумма составила 1,3 млн бразильских реалов – около $239 тыс. Спортсмен был арестован, какие далее его ждут процедуры, не уточняется.

Маркеш выступал в «королевских гонках» в сезонах 1996, 1997 и 2001. Он был первым напарником знаменитого испанца Фернандо Алонсо в команде Minardi. Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году и оказался в личном зачете ниже Тарсо, который в том сезоне дважды занял девятые места, тогда как Фернандо один раз стал 10-м, и это был его максимальный результат.

Однако после Маркеш покинул «Ф-1», а Алонсо продолжил карьеру и впоследствии стал двукратным чемпионом мира за рулем болида «Рено».

Ранее боец ММА получил тюремный срок.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами