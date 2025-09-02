Бывший напарник чемпиона мира арестован в Бразилии

Бывший пилот «Формулы-1» Тарсо Маркеш был взят под стражу в Бразилии. Об этом сообщает F1news.

По информации издания, гонщика арестовали за «незаконное владение автомобилем класса люкс». Он катался по Сан-Паулу за рулем Lamboghini Gallardo, при этом на машине не было номерных знаков.

Полиция остановила Маркеша, и в ходе обычный проверки документов сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Тарсо до сих пор не выплатил долг за этот автомобиль. Сумма составила 1,3 млн бразильских реалов – около $239 тыс. Спортсмен был арестован, какие далее его ждут процедуры, не уточняется.

Маркеш выступал в «королевских гонках» в сезонах 1996, 1997 и 2001. Он был первым напарником знаменитого испанца Фернандо Алонсо в команде Minardi. Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году и оказался в личном зачете ниже Тарсо, который в том сезоне дважды занял девятые места, тогда как Фернандо один раз стал 10-м, и это был его максимальный результат.

Однако после Маркеш покинул «Ф-1», а Алонсо продолжил карьеру и впоследствии стал двукратным чемпионом мира за рулем болида «Рено».

