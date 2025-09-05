Карпин рассказал, как сходил на «Что? Где? Когда?»

Карпин заявил, что с интересом поучаствовал в телеигре «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что получил удовольствие от игры «Что? Где? Когда?» в качестве знатока. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

4 сентября 2025 года телеигра «Что? Где? Когда?» отметила 50-летний юбилей.

«Для игры с Иорданией, конечно, опыта [полученного при участии в «Что? Где? Когда?»]не хватило. Интересно, было интересно, как возникают версии во время обсуждения, что происходит за кулисами. Общаемся ли со знатоками про футбол? Не то, чтобы в клубе многим интересен футбол, может быть двум-трем знатокам максимум», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

