В стране ЕС впервые выступит однополый дуэт в танцах на льду

На турнире по танцам на льду в Финляндии впервые выступит женский дуэт

В Финляндии однополый дуэт впервые в истории выступит на официальном турнире по танцам на льду. Об этом сообщает Kirkko ja kaupunki.

По информации издания, 19-летняя финская и 20-летняя британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут выступать на внутренних финских соревнованиях после пересмотра правил федерации. Согласно им, спортсменок будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо общепринятых «мужчина» и «женщина».

Отмечается, что в настоящее время в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) не планируется никаких изменений.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 декабря прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

