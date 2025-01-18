Тренер назвал условие, при невыполнении которого фигурное катание теряет смысл

Тренер Мишин: у фигурного катания нет будущего без сложных прыжков

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что у фигурного катания нет будущего без сложных прыжков, передает RT.

«Когда уровень владения четверными стабилизируется, шаги обязательно появятся Фигурное катание без сложных прыжков — это как суп из топора. Не имеет будущего», — сказал Мишин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2024 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее ученица Этери Тутберидзе заявила, что не ставила перед собой цель выиграть Олимпиаду.