Легенда «Спартака» рассказал, мешает ли Карпину совмещение постов

Тренер Гладилин: у Карпина нет проблем с совмещением постов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Занятость на посту главного тренера московского «Динамо» не мешает Валерию Карпину в сборной России. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер «Спартака», наставник команды «Легенды России» Валерий Гладилин.

«Динамо» — это другой процесс. Клубный футбол и сборная команда — разные вещи. Наоборот, он проводит матчи с другими командами, знает возможности игроков. Так что, на мой взгляд, нет никаких проблем совмещением», — убежден специалист.

Сборные России и Иордании сыграли вничью — 0:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию. Российская команда не смогла забить сопернику впервые за 17 матчей, но при этом продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина до 18 встреч. Сам специалист заявил, что команда с Ближнего Востока входит в топ-5 сборных, с которыми его подопечные играли в товарищеских противостояниях.

Следующую игру россияне проведут на выезде против Катара, она состоится в воскресенье, 7 сентября. Кроме того, на осень запланированы еще четыре матча: с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Ранее Гладилин объяснил, была ли со стороны сборной России недооценка Иордании.

