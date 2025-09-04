Невеста Роналду на Венецианском фестивале показала помолвочное кольцо за $5 млн

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, посетила Венецианский фестиваль и прошлась по красной ковровой дорожке.

Модель продемонстрировала помолвочное кольцо, которое подарил ей футболист.

11 августа Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее была названа сумма, которую потратил Роналду на подарки перед свадьбой.