Футболист «Спартака» высказался об обиде на клуб

Защитник «Спартака» Чернов заявил, что не злится на клуб, отдавший его в аренду

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что не испытывает разочарования из-за того, что руководство красно-белых отправило его в аренду в самарские «Крылья Советов», а в основном составе теперь играют Олег Рябчук и 20-летний Егор Гузиев. Слова Чернова приводит Legalbet.

«Не переживайте, у «Спартака» все будет хорошо. Никаких обид на «Спартак» у меня нет. Я сейчас приношу пользу «Крыльям» и, честно говоря, очень этому рад. Поэтому я ни разу не пожалел о том, что принял такое решение», — признался Чернов.

29-летний центральный защитник, который является воспитанником московского ЦСКА, уже выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2021-й год. В 2022 году он подписал контракт со «Спартаком», за который провел 53 матча.

7 августа 2025 года Чернов на правах аренды вернулся в «Крылья Советов», где пробудет до конца сезона-2025/26.

Защитник уже принял участие в трех матчах в составе самарской команды.

