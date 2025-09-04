На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Спартака» высказался об обиде на клуб

Защитник «Спартака» Чернов заявил, что не злится на клуб, отдавший его в аренду
true
true
true
close
Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что не испытывает разочарования из-за того, что руководство красно-белых отправило его в аренду в самарские «Крылья Советов», а в основном составе теперь играют Олег Рябчук и 20-летний Егор Гузиев. Слова Чернова приводит Legalbet.

«Не переживайте, у «Спартака» все будет хорошо. Никаких обид на «Спартак» у меня нет. Я сейчас приношу пользу «Крыльям» и, честно говоря, очень этому рад. Поэтому я ни разу не пожалел о том, что принял такое решение», — признался Чернов.

29-летний центральный защитник, который является воспитанником московского ЦСКА, уже выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2021-й год. В 2022 году он подписал контракт со «Спартаком», за который провел 53 матча.

7 августа 2025 года Чернов на правах аренды вернулся в «Крылья Советов», где пробудет до конца сезона-2025/26.

Защитник уже принял участие в трех матчах в составе самарской команды.

Ранее тренера «Спартака» обвинили в позерстве: «Решил срубить денег».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами