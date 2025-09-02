На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Призер Олимпиады рассказала, может ли Медведев вернуться в топ-10 рейтинга

Экс-теннисистка Петрова: у Медведева есть все данные вернуться в топ-10
Eduardo Munoz/Reuters

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, призер Олимпийских игр и экс третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о дальнейшей карьере россиянина Даниила Медведева.

«Хотелось бы, чтобы он вернулся в десятку. У него есть для этого все данные. Но есть ли у него теперь стимул, желание, или он уже перенасытился теннисом и хочет больше уделять времени семье, наслаждаться жизнью? Мы можем только рассуждать и не можем знать, как все обстоит на самом деле», — подчеркнула Петрова.

Даниил Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На проходящем в эти дни четвертом турнире «Большого шлема» в году Открытом чемпионате США он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с французским тренером.

