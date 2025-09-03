На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушедший из «Спартака» иностранный защитник записал обращение

Защитник Дуарте обратился к «Спартаку» после перехода в «Сантос»
true
true
true
close
Александр Ступников/РИА Новости

Парагвайский защитник Алексис Дуарте, перешедший в бразильский «Сантос», в социальной сети попрощался с московским «Спартаком», выразив свою благодарность клубу.

«Сегодня настало время попрощаться с клубом, который распахнул для меня свои двери. Благодарю болельщиков за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнерам по команде за их содействие, и я желаю вам всяческих успехов в течение сезона», — говорится в его сообщении.

Официально о трансфере Дуарте в «Сантос», где играет бразилец Неймар, было объявлено 3 сентября. Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

В составе «Спартака» парагваец сыграл 67 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн. Рабочее соглашение Дуарте с московским клубом было рассчитано до лета 2027 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее стал известен статус планирующих переходить в «Спартак» защитников.

