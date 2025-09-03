«Спартак» продал защитника клубу Неймара

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте официально перешел в «Сантос». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

В составе «Спартака» парагваец сыграл 67 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн. Рабочее соглашение Дуарте с московским клубом было рассчитано до лета 2027 года.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одолел «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира — 2026.