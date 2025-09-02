Карпин оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не верит в то, что национальная команда сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Шансов на wild-card ЧМ-2026 — ноль. Шансы будут, если закончится СВО. Сейчас шансов ноль», — заявил Карпин.

Сборная России не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7-го числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024.

Ранее Карпин высказался о том, стоит ли вратарю Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ».