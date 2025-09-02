«Называют меня флюгером — ну и пусть»: семикратный чемпион мира считает себя суперзвездой

Российский пловец Климент Колесников назвал себя суперзвездой спорта и заявил, что не обращает внимания на критику. Об этом он сказал в интервью «Чемпионату».

В частности он высказался об упреках в свой адрес относительно того, что он меняет мнение об участии в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Называли флюгером? Ну и пусть. Ситуации каждый раз абсолютно разные — в 2021 году, 2024-м, 2025-м. Я отталкиваюсь исключительно от себя и от того, что считаю нужным. Меня никак не задевает то, что говорят какие-то люди. Они вправе выражать своё мнение», — заметил спортсмен.

Он также выразил надежду на то, что россияне назовут его в числе самых известных спортсменов страны. Вместе с тем он констатировал, что далеко не все выделяют атлетов, которые показывают результат здесь и сейчас.

«Считаю ли я себя суперзвездой спорта? Наверное, да. Сам для себя я этот факт не принимаю, но в целом таковым являюсь и понимаю это», — заключил Климент.

Колесников является семикратным чемпионом мира, включая соревнования на короткой воде. На прошедшем в августе мировом первенстве в Сингапуре он выиграл золото на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100.

