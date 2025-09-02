В Турции оценили планы родственников Свечникова судиться с организаторами заплыва на Босфоре

Родственники российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва на Босфоре, намерены судиться с организаторами, и в Турции осведомлены об этом. Пресс-секретарь турецкого Национального олимпийского комитета Мурат Агджа в беседе с РИА Новости воздержался от комментариев.

«Мы видели эти сообщения в СМИ о планах родственников судиться с организаторами. Мы пока не готовы комментировать эти заявления», — сообщил Агджа.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее организаторы заплыва усилили безопасность после исчезновения Свечникова.