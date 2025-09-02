На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» избавляется от двоих легионеров

Легионеры Медина и Дуарте покидают «Спартак»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский «Спартак» избавляется от двух иностранных футболистов. Команду покинут парагвайцы Хесус Медина и Алексис Дуарте.

По информации инсайдера Сесара Луиса Мерло, Медина продолжит карьеру в клубе «Дамак» из Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в соцсети Х. Ожидается, что о трансфере будет официально объявлено в ближайшие дни.

Дуарте же продолжит карьеру в бразильском «Сантосе». По информации UOL, он в ближайшее время прилетит в Сан-Паулу, где пройдет медобследование для новой команды. Сообщается, что сумма трансфера составит $4 млн.

Алексис перешел в «Спартак» в январе 2023 года. С тех пор он провел за команду 67 матчей во всех турнирах. В июле того же года состав красно-белых пополнил Медина, при этом он пришел из стана принципиального соперника – ЦСКА. За 10-кратных чемпионов России Хесус сыграл 58 матчей и забил восемь мячей.

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге начнется переход к новому формату лимита на легионеров, который предусматривает 10 иностранцев в заявке, при этом пятеро из них могут находиться на поле одновременно. Министр спорта Михаил Дегтярев заявлял, что переход будет смягчен, и в предстоящем сезоне количество легионеров на поле может составлять шесть.

Ранее футболиста «Зенита» обвинили в продажности.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами